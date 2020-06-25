Украина

Украинской власти не было, а Россия быстро заполняла вакуум: Гайдук вспомнил, как в Крыму появились «зеленые человечки»

В первые дни оккупации Крымского полуострова Россия быстро захватывала власть. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук.

«Каковы мои первые впечатления после появления в Крыму „зеленых человечков“? Моряки говорят: „Оглядеться в отсеках“. Есть такая команда на корабле. Вот я огляделся в отсеках и увидел, что крымской власти нет, севастопольской власти нет, украинских силовиков, то есть милиции, СБУ, прокуратуры, Внутренних войск, тоже нет. И системы управления нет», — вспоминает Гайдук.

По словам вице-адмирала, украинской власти фактически не было. Так, командующим ВМС его назначили в телефонном режиме. Царила неопределенность.

«Безусловно, Россия это понимала и очень быстро заполнила крымский военный и политический вакуум. Там появилось и командование Южного военного округа практически в полном составе, там появилось руководство Министерства обороны и военно-морского флота России. Политический вакуум был полностью заполнен депутатами Госдумы России. Информационная плоскость была заполнена российскими артистами, начиная от Газманова и заканчивая Цыгановой, которые пели и восхваляли русский флот. К сожалению, украинская власть в этой ситуации себя никак не проявила…» — утверждает Гайдук.

На период принятия им командования ситуация уже стала критической.

Ранее сообщалось, что адмирал-предатель принял участие в российском параде, надев награды Украины.

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