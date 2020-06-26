Украина

Больше, чем в других странах: в МВФ объяснили, почему ВВП Украины обрушится до конца года

Несмотря на прогнозы Кабмина о том, что валовыйвнутренний продукта (ВВП) Украины может упасть на 4−8% по сравнению с 2019 годом, в Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что падение будет намного большим — на уровне 8,2%.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в четверг. в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) «Business Outlook: Crisis Management Lessons», передает Интерфакс-Украина.

При этом у международных банкиров есть объянсение такому падению — слабые запасы накоплений украинских домохозяйств и ограниченная фискальная поддержка экономики.

«Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких (…) денежных буферов, как в других странах», — заявил Лонгман, пояснив, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений.

Также представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.

Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.

Напомним, в начале июня МВФ ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году. При этом ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8−5% падения в этом году) и других организаций, в частности Всемирного банка, который прогнозирует в этом году спад всего на 3,5%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой главными рисками выполнение программы Stand-By для Украины являются высокий государственный долг и большие потребности правительства в финансировании.

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