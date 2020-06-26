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Джулия Робертс станет двоюродной бабушкой: актриса Эмма Робертс ждет первенца (фото)
Американская актриса и модель Эмма Робертс, дочь актера Эрика Робертса и племянница кинозвезды Джулии Робертс, беременна. Отец ребенка — 35-летний актер Гаррет Хедлунд, игравший Патрокла в фильме «Троя». Об этом со ссылкой на инсайдера сообщило издание Us Magazine.
29-летняя Эмма, известная по сериалам «Американская история ужасов», «Нетакая», «Королевы крика», а также фильмах «Оторва» и «Крик 4», встречается с Гарретом с марта 2019 года. Ранее ее бойфрендом был актер Эван Пиртерс, с который она познакомилась на съемках фильма «Взрослый мир». Они были вместе в течение семи лет. А у Хедлунда был четырехлетний роман с Кирстен Данст.
Для обоих знаменитостей ребенок будет первенцем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Вар'яти-шоу» впервые станет отцом.
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