Джулия Робертс станет двоюродной бабушкой: актриса Эмма Робертс ждет первенца (фото)

Гламур

Американская актриса и модель Эмма Робертс, дочь актера Эрика Робертса и племянница кинозвезды Джулии Робертс, беременна. Отец ребенка — 35-летний актер Гаррет Хедлунд, игравший Патрокла в фильме «Троя». Об этом со ссылкой на инсайдера сообщило издание Us Magazine.

29-летняя Эмма, известная по сериалам «Американская история ужасов», «Нетакая», «Королевы крика», а также фильмах «Оторва» и «Крик 4», встречается с Гарретом с марта 2019 года. Ранее ее бойфрендом был актер Эван Пиртерс, с который она познакомилась на съемках фильма «Взрослый мир». Они были вместе в течение семи лет. А у Хедлунда был четырехлетний роман с Кирстен Данст.

Для обоих знаменитостей ребенок будет первенцем.

Гаррет Хедлунд

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Вар'яти-шоу» впервые станет отцом.



4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter