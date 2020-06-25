Ксения Собчак перенесла срочную операцию: видео из больницы

Гламур

Российская журналистка Ксения Собчак, попавшая в громкий международный скандал из-за высказывания о протестах в США, оказалась в новой неприятной ситуации. Она попала в больницу с серьезной травмой лица. Ксения показала видео из палаты, где лежит на кровати с бинтами на носу, и сообщила, что перенесла срочную операцию.

«Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся», — рассказала жена режиссера Константина Богомолова. Очевидно, она сломала нос. Что произошло на самом деле, подробностей Ксения сообщать не стала.

Ранее на Ксению Собчак обрушились с критикой в сети из-за ее высказывания по поводу изнасилования Стаса Костюшкина.

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