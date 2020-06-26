26.60 / 26.80 29.65 / 30.06
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Карантин не для всех: "Схемы" рассказали о полетах Медведчука, Новинского, Коломойского

11:54 26 июня 2020
карантин

В то время, когда в Украине действовал жесткий карантин, граждане нашей страны вынуждены были оставаться дома, заробитчане не могли вернуться на свои рабочие места в Европу, некоторых олигархов правила не касались. Они летали как по Украине, так и за ее пределы.

Журналисты программы «Схемы» узнали, что получить разрешения на полет нужно было от нескольких ведомств, в частности, от Государственной авиационной службы, а также от СБУ.

Расследователи в видео показали Игоря Коломойского, который летал в Днепр, его партнера Геннадия Боголюбова. Также стало известно, что переболевший коронавирусом олигарх Вадим Новинский летал в Санкт-Петербург через Литву.

Из Лондона в Киеве приземлялся частный самолет бизнесмена Валерия Хорошковского.

А харьковский предприниматель Александр Ярославский возвращался в родной город в то время, когда аэропорт Харькова был закрыт на карантин.

Кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 16 раз летал вместе с семьей из Киева в Ужгород, где у него есть имение, и обратно.

Во внутренней авиасистеме восемь рейсов между Киевом и Ужгородом были обозначены как «перелет без загрузки». В других восьми случаях указано следующее основание для предоставления разрешения: «перевозки народного депутата».

Во время карантина постановление Кабмина запрещало работу всех украинских аэропортов, кроме двух: в Борисполе и во Львове.

Руководители аэропортов «Ужгород» и «Киев» (Жуляны) ответили «Схемам», что борты принимали по разрешению Госавиаслужбы.

В СБУ по поводу перелетов Медведчука журналистам ответили: «В случае необходимости удовлетворения государственных нужд, принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с министерством».

Министерство инфраструктуры в течение почти двух недель информацию не прокомментировало.

Журналисты отметили, что во время съемки они не увидели ни одного олигарха в маске. Бизнесмены также не соблюдали дистанцию.

Напомним, в 2019 году перед президентскими выборами Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали в Москву, где встречались с тогдашним российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Тогда уже действовал запрет на прямые перелеты между Украиной и Россией.

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кирилл Серебренников

В России суд признал режиссера Серебренникова главарем преступной группы (видео)

Светлана Гнездилова

Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле (фото)

ДТП

ДТП на трассе Киев-Чоп: у пострадавших выявили коронавирус

Врач

На Львовщине врач отказался помочь ветерану АТО, ранее из-за его халатности умер ребенок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер