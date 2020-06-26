Украина

Карантин не для всех: "Схемы" рассказали о полетах Медведчука, Новинского, Коломойского

В то время, когда в Украине действовал жесткий карантин, граждане нашей страны вынуждены были оставаться дома, заробитчане не могли вернуться на свои рабочие места в Европу, некоторых олигархов правила не касались. Они летали как по Украине, так и за ее пределы.



Журналисты программы «Схемы» узнали, что получить разрешения на полет нужно было от нескольких ведомств, в частности, от Государственной авиационной службы, а также от СБУ.

Расследователи в видео показали Игоря Коломойского, который летал в Днепр, его партнера Геннадия Боголюбова. Также стало известно, что переболевший коронавирусом олигарх Вадим Новинский летал в Санкт-Петербург через Литву.

Из Лондона в Киеве приземлялся частный самолет бизнесмена Валерия Хорошковского.

А харьковский предприниматель Александр Ярославский возвращался в родной город в то время, когда аэропорт Харькова был закрыт на карантин.

Кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 16 раз летал вместе с семьей из Киева в Ужгород, где у него есть имение, и обратно.

Во внутренней авиасистеме восемь рейсов между Киевом и Ужгородом были обозначены как «перелет без загрузки». В других восьми случаях указано следующее основание для предоставления разрешения: «перевозки народного депутата».

Во время карантина постановление Кабмина запрещало работу всех украинских аэропортов, кроме двух: в Борисполе и во Львове.

Руководители аэропортов «Ужгород» и «Киев» (Жуляны) ответили «Схемам», что борты принимали по разрешению Госавиаслужбы.

В СБУ по поводу перелетов Медведчука журналистам ответили: «В случае необходимости удовлетворения государственных нужд, принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с министерством».

Министерство инфраструктуры в течение почти двух недель информацию не прокомментировало.

Журналисты отметили, что во время съемки они не увидели ни одного олигарха в маске. Бизнесмены также не соблюдали дистанцию.

Напомним, в 2019 году перед президентскими выборами Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали в Москву, где встречались с тогдашним российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Тогда уже действовал запрет на прямые перелеты между Украиной и Россией.

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