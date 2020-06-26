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Порошенко вновь открыл выставку картин из своей коллекции в музее Гончара в Киеве
Пятый президент Украины пятый президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко в киевском музее имени Ивана Гончара открыли выставку картин из своей коллекции, которую назвали «Право на правду». Прошлая выставка картин, которую презентовал Порошенко в этом музее 26 мая, закончилась штурмом силовиков.
Бывший президент, отметил, что в настоящее время в Украине снова происходит зачистка культурного пространства под российскую экспансию.
«Я вчера с ужасом узнал, что количество книг, изданных в Украине в 2020 году по сравнению с количеством книг, которые за то же время были изданы в 2019 году сократилась на 70%. А тираж — на 90%», — сказал бывший глава государства.
Он уточнил, что государство увеличивает финансирование органов власти, силовых структур, которые не имеют никакого отношения к армии, при этом забирают деньги у культуры.
«А что тогда защищают наши воины, кроме украинской души?»— возмутился Порошенко.
«Раньше я считал, что должна быть уголовная ответственность, когда тайно вывозят культурные ценности из Украины за границу. И никак не мог предсказать, когда совершенно открыто с полным таможенным оформлением, с уплатой всех таможенных платежей со своего счета, где уплачены все налоги завозишь в Украине для того, чтобы продемонстрировать украинцам, как велика наша культура — это может вызвать совершенно незаконный без всякого решения суда штурм правоохранительных органов национального музея Украины. Более того … суд не дал им затем легитимизировать их незаконные действия. Сегодня нужно привлекать к ответственности, освобождать от должностей и сажать в тюрьму тех, кто выполнял незаконные приказы, кто организовывал и кто заказывал акцию, которая состоялась ровно месяц назад 26 мая», — сказал пятый президент.
Напомним, 26 мая спецназ и следователи ГБР устроили «маски-шоу» в музее Гончара в Киеве, где Петр Порошенко презентовал выставку картин. Спецназовцы выломали двери в музей. заблокировали в кабинете директора. Во время драки пострадала журналистка. В этот же день следователь ГБР ждал пятого президента на допрос в рамках дела о якобы незаконном ввозе этих произведений искусства в Украину.143
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