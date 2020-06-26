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К ученому, протестовавшему против назначения главы Минобразования, пришли из СБУ
После назначения ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки куратор из СБУ пришел к старшему научному сотруднику Института физики НАН Украины Антону Сененко и интересовался его участием в протестной акции, связанной с этим назначением.
Об этом Анон Сененко сообщил на своей страничке в соцсетях. «Куратор оказался очень доброжелательным, каковыми они обычно и бывают. Его интересовало, кто организатор акции, не платились ли ее участникам деньги, кто еще был на акции из моего института», — пишет ученый.
В своем посте он попросил прощения у сотрудников института, которых стали свидетелями этого визита и «кого это заставило волноваться и вспоминать времена тотального контроля спецслужб над наукой». «Ученые помнят. Ученые испытали. Ученые вспомнили. Впервые за не знаю сколько лет. Я видел сегодня их глаза и понимал, что они чувствуют», — добавил Антон Сененко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в профильном Комитете Верховной Рады не поддерживали кандидатуру Сергея Шкарлета, которого президент Владимир Зеленский называл одним из трех кандидатов на пост министра образования.199
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!