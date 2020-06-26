26.59 / 26.80 29.65 / 30.05
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Из-за повышенной температуры «забраковали» 30 участников ВНО, — Мандзий

16:24 26 июня 2020
ВНО

К сдаче сессии ВНО по математике, которая началась 25 июня, не допустили 83 детей — у 30 из них были повышенная температура и признаки ОРВИ.

Как сообщает Громадське радіо, в Ивано-Франковской области семь детей не смогли добраться до пунктов тестирования. При этом все дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, которые пострадали от наводнения, попали в пункты тестирования.

По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти 1 ребенка в город Рогатин и 6 детей в Верховинском районе.

«83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто медлят или забыли документы», — заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Ранее сообщалось, что для жителей регионов, пострадавших от наводнения, проведут дополнительная сессия ВНО.

Фото пресс-службы МОН и UNICEF Ukraine

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бари Алибасов

Пропавшего Бари Алибасова обнаружили в психушке

Черногория

Открывшаяся для украинских туристов Черногория вновь вводит карантин по коронавирусу

пробка на трассе под Одессой

«Вся страна поехала на море»: на трассе под Одессой образовалась 30-километровая пробка (фото, видео)

коляска

В Днепре локомотив снес коляску с ребенком: на бабушку завели дело (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер