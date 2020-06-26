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Из-за повышенной температуры «забраковали» 30 участников ВНО, — Мандзий
К сдаче сессии ВНО по математике, которая началась 25 июня, не допустили 83 детей — у 30 из них были повышенная температура и признаки ОРВИ.
Как сообщает Громадське радіо, в Ивано-Франковской области семь детей не смогли добраться до пунктов тестирования. При этом все дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, которые пострадали от наводнения, попали в пункты тестирования.
По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти 1 ребенка в город Рогатин и 6 детей в Верховинском районе.
«83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто медлят или забыли документы», — заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
Ранее сообщалось, что для жителей регионов, пострадавших от наводнения, проведут дополнительная сессия ВНО.
Фото пресс-службы МОН и UNICEF Ukraine59
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