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Не все взвешенные будут счастливы: на автодорогах Украины стартовала спецоперация
В пятницу, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки заявил о начале операции по контролю за соблюдением весовых норм автомобилей. Ранее Зеленский по этому поводу эмоционально обратился к дальнобойщикам.
Как сообщает УНН, председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил, что 26 июня в области стартует спецоперация по недопущению перегрузок автомобилей на дорогах.
«Она имеет рабочее название „Взвешенные и счастливые“. Мы будем взвешивать и делать это с участием представителей других регионов», — сказал он.
Президент отметил, что эта операция будет проводиться не только в Херсонской области, а и по всей стране.
«Я не знал название… операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу скорректировать немножко ее: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что известный дальнобойщик дал жесткий ответ Зеленскому.39
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!