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Украина

Решено: Иран не отдаст Украине «черные» ящики сбитого «Боинга»

20:03 26 июня 2020
Самописцы «Боинга»

Бортовые самописцы со сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании МАУ начнут расшифровывать во Франции в июле.

Как сообщает УНН, Иран запросил техническую помощь для проведения расшифровки данных речевого самописца и цифрового самописца параметров полета. При этом в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) заявили, что расследование по вопросам безопасности проводится именно Ираном.

Из этого следует, что «черные» ящики сбитого «Боинга» Иран в Украину так и не отдаст.

Как сообщалось ранее, иранский министр Эслами заявил, что Украине поначалу не хватало технических возможностей для расшифровки, но в последнее время они появились. Министр считает, что, необходимое техническое обеспечение украинским властям могли предоставить США.

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