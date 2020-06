В Иране назвали срок передачи Франции "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Мир

Словно услышав угрозы президента Владимира Зеленского довести дело до международного суда из-за нежелания властей Ирана выполнять взятые на себя в январе 2020 года общения о выплате компенсаций семьям погибших и расследований крушения самолета МАУ, глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф заявил о скорой отправке «черных ящиков» на расшифровку во Францию.

Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим канадским коллегой том Франсуа-Филиппом Шампанем, говорится в сообщении на сайте иранского министерства.

«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит „черный ящик“ украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные», — сказано в сообщении.

Зариф отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и «оно будет реализовано в ближайшее время» (the decision is going to be implemented soon).

Также министр также заявил, что Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

«Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом», — сообщили в иранском министерстве.

Напомним, что 10 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ в Париж для проведения исследований. А 13 июня представитель Ирана в агентстве ООН Фархад Парвареш сообщил, что иранские следователи попросили французское агентство авиационных происшествий (BEA) расшифровать информацию бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что «черные ящики» сбитого украинского самолета «Международных авиалиний Украины» передадут на расшифровку во Францию. Процедура передачи, по его словам, состоится в ближайшее время. Также Трюдо еще раз подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

