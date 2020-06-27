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"Делай по закону": в Раде прокомментировали возможность проведения парламентских выборов в октябре
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у слухов о том, что президент может распустить парламент и назначить досрочные выборы на 25 октября, нет никаких оснований.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передает Укринформ.
«Предположение могут быть разными, но я стараюсь действовать по принципу:» Если не знаешь, как делать, — делай по закону «. Хотел бы напомнить всем своим бывшим коллегам, потому что недавно в прошлом я также был экспертом, политическим аналитиком, — исключительно определены основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. На сегодня ни одно из них не является основанием для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины IXсозыва», — сказал Разумков.
Глава ВР напомнил, что парламент имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом прошлого года.
«Это время также не вышло. И я уверен, что и в дальнейшем Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады у Президента не будет. Я уверен, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства», — отметил Дмитрий Разумков.
Напомним, что на местных выборах 25 октября смогут проголосовать и вынужденные переселенцы. Речь идет как минимум о 1,5 миллионах украинцев. Такое заявление на брифинге в Киеве сделал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. Этим же правом могут воспользоваться также более миллиона человек, не имеющих зарегистрированного места проживания, и около 3,3 миллиона внутренних трудовых мигрантов. В ЦИК подчеркивают, что заявления об изменении (определении) избирательного адреса можно подавать только в межизбирательный период и только в первые пять дней избирательного процесса (на местных выборах он продолжается 50 дней). Кроме того, повторное обращение с таким заявлением возможно не ранее, чем через 180 дней.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, принятый Радой в первом чтении законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» может быть рассмотрен народными депутатами в конце текущей сессии Верховной рады в июле.6
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