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Украина

Герои, а не зас.анцы: автоперевозчики ответили Зеленскому на оскорбление и задали ему неудобные вопросы

6:05 27 июня 2020
Владимир Зеленский

Попытка президента Владимира Зеленского вспомнить эстрадное прошлое и обратиться «с юмором» к дальнобойщикам, «ласково» назвав их «засра*цами» и обвинив в разрушении украинских дорог по причине вождения перегруженных фур, похоже, не нашла понимания у водителей большегрузных автомобилей.

Более того: некоторые из опытных водителей восприняли слова президента-шутника на свой счет и даже оскорбились ими.

В частности, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко возразил главе государства, назвав водителей-дальнобойщиков героями.

«Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили — наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили „благодарность“ от президента», — отметил он.

По словам Костюченко, большинство транспортных компаний, которые входят в состав АсМАП, в обязательном порядке проходят взвешивание. Правда, как отметил Костюченко, сейчас власть декларирует усиление разных видов контроля, а это мало влияет на улучшение качества работы водителей, и в наименьшей мере обеспечивает выполнение нормативно-правовых актов (в том числе и касательно соблюдения весовых параметров). Это, считает президент Ассоциации, приводит к оттоку профессиональных водителей из Украины в страны Европы.

«Поэтому, к действующей власти возникает много вопросов: почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде в Украину — на тонну больше… Почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза?.. И список вопросов можно продолжать», — отметил Костюченко.

Напомним, 23 июня, президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал «засра*цами» тех водителей фур, которые ездят с перегрузкой и разрушают дороги. После обращения главы государства министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на украинских дорогах запустят 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорожного полотна от разрушения.

А председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил, что в области стартует спецоперация по недопущению перегрузок автомобилей на дорогах под кодовым названием «Взвешенные и счастливые». Его начинание поддержал президент, заявив, что операция будет проводиться не только в Херсонской области, а и по всей стране.

В то же время, как писали «ФАКТЫ» «поющий дальнобойщик» из США Вадим Дубовский, проживающий сейчас в Чикаго, возмутился обвинениями Зеленского и посоветовал ему «идти работать» с тем, чтобы в Украине наконец-то появились эффективные средства борьбы с перегрузом.

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