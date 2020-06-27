26.55 / 26.77 29.60 / 30.03
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму

12:48 27 июня 2020
Сергей Гайдук

Российские оккупанты в Крыму негативно относятся к украинским военным-перебежчикам, которые предали Украину в 2014 году. Об этом сообщил в интервью «ФАКТАМ» бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

«Изменники из числа офицерского состава и контрактников на своей шкуре испытывают давление, в том числе и психологическое, со стороны военнослужащих Российской Федерации. Знаю случаи, когда украинские военные, которые перешли на сторону оккупантов, заканчивали жизнь самоубийством. К ним применялись неуставные отношения, которые приводили к смерти. Поймите одно — изменников нигде не любят», — сказал он.

Гайдук также сообщил, что во время аннексии украинского Крыма в марте 2014 года российские солдаты прикрывались гражданским населением во время захвата важных объектов.

Более подробно о событиях марта 2014 года в Крыму читайте в материале «ФАКТОВ»: В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Гайдук

Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму

Мария Бурмака

Карантин — это репетиция пенсии, и она у меня получилась веселой, — Мария Бурмака

вице-адмирал Сергей Гайдук

В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук

бриллианты

Из Индии в Украину пытались контрабандой переправить партию уникальных черных бриллиантов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер