Украина

Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму

Российские оккупанты в Крыму негативно относятся к украинским военным-перебежчикам, которые предали Украину в 2014 году. Об этом сообщил в интервью «ФАКТАМ» бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

«Изменники из числа офицерского состава и контрактников на своей шкуре испытывают давление, в том числе и психологическое, со стороны военнослужащих Российской Федерации. Знаю случаи, когда украинские военные, которые перешли на сторону оккупантов, заканчивали жизнь самоубийством. К ним применялись неуставные отношения, которые приводили к смерти. Поймите одно — изменников нигде не любят», — сказал он.

Гайдук также сообщил, что во время аннексии украинского Крыма в марте 2014 года российские солдаты прикрывались гражданским населением во время захвата важных объектов.

Более подробно о событиях марта 2014 года в Крыму читайте в материале «ФАКТОВ»: В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук.

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