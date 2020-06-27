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Принято решение о повышении в Украине минимальной зарплаты: когда и на сколько она вырастет

21:58 27 июня 2020
Принято решение о повышении в Украине минимальной зарплаты: когда и насколько она вырастет

В Украине собираются повысить минимальную заработную плату до 6,5 тысяч гривен. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на совещании у президента 27 июня. Напомним, сам Зеленский получил за год у власти 320 тысяч 727 гривен 27 копеек, т. е. 22 тыс. 540 гривен в месяц.

Озвучен предварительный график повышения размера выплат:

  • с 1 сентября 2020 года — до 5 тысяч гривен,
  • с 1 января 2021 года — до 6 тысяч гривен,
  • с 1 июля 2021 года — до 6,5 тысяч гривен.

«Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», — отреагировал на заявление Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский заявил о планах повысить с 1 сентября 2020 года зарплаты медикам, работающим в учреждениях вторичного звена, где пациентам предоставляют специализированную медпомощь, а перед этим в Кабмине заявляли о повышении зарплат врачам с 1 апреля этого года.

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