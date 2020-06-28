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Украина

Жарко и дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды на праздничные дни

7:05 28 июня 2020
Львов, после дождя

Праздничный день 28 июня 2020 года обещает быть жарким (в Запорожской области — до 33 градусов выше нуля), при этом осадки вероятны только на Правобережье, а также в Сумской и Черниговской области. Такой прогноз обнародовали синоптики Украинского Гидрометцентра.

На западе (включая страдающие от большой воды Ивано-Франковскую и Тернопольскую области) возможны грозовые дожди со шквалистым ветром — они могут идти как ночью, так и днем. Средняя температура воздуха в этих районах составит 27−29 градусов.

Тем временем на юге страны, куда массово съехались отдыхающие, погода оправдает их ожидания — там будет жарко (в Одессе — до 30 градусов, в Николаеве и Херсоне — до 32 градусов) и безоблачно, осадков не предвидится.

Киевлянам тоже стоит беспокоиться о зонтиках — незначительный дождь в столице обещают днем.

Прогноз погоды на 28 июня

Понедельник, 29 июня, «перевернет» синоптическую карту, дожди переместятся уже на восток — на Донбасс, Полтавщину и Харьковщину. Также незначительные осадки вероятны в Полтавской, Днепропетровской и даже в Херсонской областях. На температуру воздуха, впрочем, они повлияют мало — столбики термометров в этих регионах будут колебаться между отметками 27−32 градуса.

Прогноз погоды на 29 июня

Напомним, июль в Украине обещает быть жарче обычного, но по количеству дождливых дней уложится в климатическую норму.

Фото ГалИнФо

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