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Украина

Россия ими играет: вице-адмирал рассказал, как Путин использует предателей из числа командования ВМС Украины

8:12 28 июня 2020
Денис Березовский

Украинские военные, изменившие присяге во время аннексии Крыма в 2014 году, испытывают давление, в том числе и психологическое, со стороны военнослужащих Российской Федерации. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший командующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук. Напомним, ранее он рассказал, как спецназ РФ захватывал штаб украинского флота в Крыму.

И хотя перешедший на сторону так называемых «властей Крыма» украинский контр-адмирал Денис Березовский (на фото) и бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Сергей Елисеев получили у Путина новые должности — на Тихоокеанском и Балтийском флотах, они не могут быть моральными авторитетами в своем окружении.

При этом собеседник «ФАКТОВ» не исключает, что Елисеев, проходивший службу еще в советском флоте, длительное время просто выполнял российские задания в рядах Военно-морских сил Украины.

«Но и мы, и Березовский с Елисеевым, реально понимаем, они — политические марионетки на своих должностях. Ими просто манипулируют, играют, потому что так на данный момент выгодно Российской Федерации», — констатировал Гайдук.

Полный текст второй части интервью Сергея Гайдука читайте в «ФАКТАХ».

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