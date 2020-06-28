День Конституции Украины: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

Конституция Украины была принята в 1996 году — это заняло целые сутки и окончательное голосование прошло в 9:20 28 июня под аплодисменты зала. Тогда закон набрал 315 голосов при необходимых 300. Напомним, в 2020 году выходным является каждый третий день.

Предлагаем вам вспомнить об этом важном событии и поздравить знакомых, родных и близких.

***

Конституция — закон

Самый настоящий,

Хоть бывает он порой

Несколько скользящим!

Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать — у законов

Странная природа!

В Украине пусть Закон

Очень честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!

***

День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

И в этот праздник пару слов напишем,

Преподнесем вот этот поздравок,

Всем украинцам радости большого счастья,

Тепла, удачи и любви глоток.

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас, друзья!

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини — наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити —

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

Я — українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я — українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, —

Синів і дочок, гідних України.

Я — українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я — українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я — українець. Був ним, є, і буду!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником из Херсонской области.



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