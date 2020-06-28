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День Конституции Украины: красивые поздравления и яркие открытки
Конституция Украины была принята в 1996 году — это заняло целые сутки и окончательное голосование прошло в 9:20 28 июня под аплодисменты зала. Тогда закон набрал 315 голосов при необходимых 300. Напомним, в 2020 году выходным является каждый третий день.
Предлагаем вам вспомнить об этом важном событии и поздравить знакомых, родных и близких.
***
Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящим!
Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать — у законов
Странная природа!
В Украине пусть Закон
Очень честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!
***
День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.
И в этот праздник пару слов напишем,
Преподнесем вот этот поздравок,
Всем украинцам радости большого счастья,
Тепла, удачи и любви глоток.
***
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас, друзья!
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
***
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли і нишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини — наш закон,
Із чим вітаю вас, шановні, щиро!
***
У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити —
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
З Днем Конституції!
***
Я — українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я — українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, —
Синів і дочок, гідних України.
Я — українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я — українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я — українець. Був ним, є, і буду!
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником из Херсонской области.
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