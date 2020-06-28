Украина

Давайте быть гражданами каждый день: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции (видео)

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, поздравив их с Днем Конституции с черноморского побережья Херсонской области.

По его словам, именно сегодня как никогда важно честно ответить себе на простой, но важный вопрос «А что для тебя Конституция?».

«Возможно, наша Конституция — это источник ответов. Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем как страна и как общество? Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина», — поделился своим мнением президент.

Он также отметил, что лично для него беречь Украину значит «беречь каждого украинца».

По словам главы государства, именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать.

«Уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес, или едем перегруженной фурой. А особенно помнить в моменты, когда готовы разорвать виртуально или реально любого, кто имеет отличное от твоего мнение», — подчеркнул Зеленский, призвав быть гражданами каждый день, а не только 28 июня.

«Беречь себя! Беречь людей вокруг нас! Беречь Украину!», — подытожил глава государства.

Напомним, Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся украинцам.

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