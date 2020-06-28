- 10:08 Нужно готовиться уже сейчас: украинские школы с осени могут перейти на дистанционный режим обучения
- 09:48 «Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 28-го тура чемпионата Украины
- 09:19 Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 миллионов
- 09:12 Давайте быть гражданами каждый день: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции
- 09:11 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:57 Самый ужасный преступник Третьего рейха: тайна смерти Генриха Гиммлера
- 08:44 Порье — Хукер: лучшие моменты главного боя вечера UFC в Лас-Вегасе
- 08:33 У министра обороны Сербии после посещения путинского парада обнаружили коронавирус
- 08:12 Россия ими играет: вице-адмирал рассказал, как Путин использует предателей из числа командования ВМС Украины
- 08:03 К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж
- 07:48 Пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми на Харьковщине: детали трагедии
- 07:27 Донецк полностью приостановил пропуск граждан через линию разграничения
Давайте быть гражданами каждый день: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции (видео)
Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, поздравив их с Днем Конституции с черноморского побережья Херсонской области.
По его словам, именно сегодня как никогда важно честно ответить себе на простой, но важный вопрос «А что для тебя Конституция?».
«Возможно, наша Конституция — это источник ответов. Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем как страна и как общество? Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина», — поделился своим мнением президент.
Он также отметил, что лично для него беречь Украину значит «беречь каждого украинца».
По словам главы государства, именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать.
«Уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес, или едем перегруженной фурой. А особенно помнить в моменты, когда готовы разорвать виртуально или реально любого, кто имеет отличное от твоего мнение», — подчеркнул Зеленский, призвав быть гражданами каждый день, а не только 28 июня.
«Беречь себя! Беречь людей вокруг нас! Беречь Украину!», — подытожил глава государства.
Напомним, Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся украинцам.57
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пресс-секретарь Разумкова выложила в сеть, как мчит с подругами по трассе со скоростью 155 км/час (фото)
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.