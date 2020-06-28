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В Минздраве объяснили, нужно ли носить маску на пляже
Ношение защитной маски на открытом воздухе,
«Если мы говорим о пляже, то, соответственно, дистанция между шезлонгами и гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным», — сказал министр.
Вместе с тем в местах большого скопления людей и там, где дистанцию выдержать сложно — маски все же необходимы. Это же правило касается и закрытых помещений.
Также следует помнить, что в жару маски необходимо менять чаще, чем обычно.
Напомним, за минувшие сутки, 27 июня, COVID-19 подтвердили еще у 917 граждан Украины, 19 человек скончались.262
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