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Здоровье и медицина

В Минздраве объяснили, нужно ли носить маску на пляже

10:48 28 июня 2020
В Минздраве объяснили, нужно ли носить маску на пляже

Ношение защитной маски на открытом воздухе, в т. ч. на пляже, не обязательно, но только при условии соблюдения социальной дистанции — 1,5 метра друг от друга. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов напомнил на брифинге 28 июня. Ранее Минздрав опроверг фейк о кислородном голодании в результате ношения маски.

«Если мы говорим о пляже, то, соответственно, дистанция между шезлонгами и гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным», — сказал министр.

Вместе с тем в местах большого скопления людей и там, где дистанцию выдержать сложно — маски все же необходимы. Это же правило касается и закрытых помещений.

Также следует помнить, что в жару маски необходимо менять чаще, чем обычно.

Напомним, за минувшие сутки, 27 июня, COVID-19 подтвердили еще у 917 граждан Украины, 19 человек скончались.

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