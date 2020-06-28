Капитан молодежной сборной Украины продолжит карьеру в европейском клубе

Спорт

Главный тренер австрийского ЛАСКа Валерьен Исмаэль подтвердил информацию о переходе в команду из Линца 22-летнего капитана молодежной сборной Украины, защитника «Зари» Евгения Чеберко.

«Он игрок, за которым мы следили на протяжении нескольких месяцев. Мы рады, что нам удалось убедить его. Ему осталось пройти медосмотр. У него большой потенциал», — сказал француз Валерьен Исмаэль в интервью Sky Sport Austria.

По неофициальной информации, сумма трансфера футболиста, контракт которого с луганским клубом рассчитан до конца года, составит 300 тысяч евро.

Отметим, что воспитанник мелитопольского футбола Чеберко перешел в «Зарю» летом 2017 года из «Днепра». В нынешнем сезоне защитник провел в составе луганчан 29 поединков во всех турнирах, отдав две результативные передачи.

Кстати, ЛАСК за три тура до финиша чемпионата Австрии занимает второе место, отставая на 8 очков от «Зальцбурга». При этом клуб из Линца был лишен в мае 12 пунктов (и оштрафован на 75 тысяч евро) за нарушение правил социального дистанцирования во время тренировки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший наставник «Зари» Юрий Вернидуб возглавил команду из Беларуси.

Фото ffu.ua

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