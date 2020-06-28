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В Киеве провели акцию в поддержку украинского языка (фото, видео)
В Киеве в День Конституции Украины прошла акция в поддержку украинского языка. Ее провели на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты сообщества «Язык объединяет». Они вывесили 25-метровый баннер «Руки прочь от закона о языке!».
Своей акцией активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на язык и культурное пространство, пишет Укринформ.
К разрушительным для языка активисты относят: ослабление языковых квот на телевидении, что предлагается в законопроекте «О медиа», законопроект № 2362 Бужанского относительно замораживания перехода русскоязычных 5−11 классов на украинский язык обучения.
Также активистов возмущает, что власть уже полгода тормозит начало работы Уполномоченного по защите государственного языка и Секретариата Уполномоченного, которые по закону о языке должны были бы уже работать.
День Конституции для акции организаторы выбрали не случайно, ведь именно в Основном Законе четко указано, что государственным языком Украины является украинский язык и любые попытки ослабить ее положение является попыткой ревизии Конституции.
Как писали «ФАКТЫ», ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что производство в Украине русскоязычных сериалов идет «на благо как индустрии, так и экономики», а народный депутат Макс Бужанский внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить вступивший в силу летом 2019 года Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».35
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