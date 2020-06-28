26.54 / 26.74 29.64 / 29.99
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жителей ОРДЛО и Крыма освободят от самоизоляции после пересечения КПВВ: пограничники сделали важное заявление

16:36 28 июня 2020
пограничник и проезжающая

При въезде на территорию Украины из-за границы, админграницы с аннексированным Крымом или пересечении линии разграничения с оккупированными частями Донбасса в самоизоляции не нуждаются лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и абитуриенты. Ранее Минздрав разработал памятку для тех, кто проходит самоизоляцию.

Изменения внесли на заседании правительства 25 июня, сообщили в Госпогранслужбе.

Кроме того, не подлежат самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов (если нет информации, что они были в контакте с больным COVID-19).

В документе говорится, что иностранцам и лицам без гражданства, у которых нет страхового полиса, будет отказано в пересечении государственной границы. Эта норма не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите.

Напомним, 25 июня на линии разграничения на Донбассе в районе КПВВ «Новотроицкое» оказались заблокированными десятки людей, которых не пропустили на подконтрольную Украине территорию из-за невозможности установить контроль за их самоизоляцией с помощью приложения «Дій вдома». Позже руководство Донецкой области решило вопрос — застрявших отправили на обсервацию на 14 суток в одном из определенных для этого мест.

455

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стрельба

В Киеве патрульные устроили стрельбу из-за нападения бойцовских собак: в сеть попало видео происшествия

Показуха, устроенная после отъезда Зеленского из Херсона, привела к автомобильному коллапсу в южных областях

Показуха, устроенная после отъезда Зеленского из Херсона, привела к автомобильному коллапсу в южных областях

Пожар

В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке рядом с домом, где недавно произошел взрыв (фото, видео)

В Одессе 27.06.2020

Коронавирус уже победили? Сеть взорвало фото и видео курортной Одессы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер