Украина

При въезде на территорию Украины из-за границы, админграницы с аннексированным Крымом или пересечении линии разграничения с оккупированными частями Донбасса в самоизоляции не нуждаются лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и абитуриенты. Ранее Минздрав разработал памятку для тех, кто проходит самоизоляцию.



Изменения внесли на заседании правительства 25 июня, сообщили в Госпогранслужбе.

Кроме того, не подлежат самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов (если нет информации, что они были в контакте с больным COVID-19).



В документе говорится, что иностранцам и лицам без гражданства, у которых нет страхового полиса, будет отказано в пересечении государственной границы. Эта норма не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите.

Напомним, 25 июня на линии разграничения на Донбассе в районе КПВВ «Новотроицкое» оказались заблокированными десятки людей, которых не пропустили на подконтрольную Украине территорию из-за невозможности установить контроль за их самоизоляцией с помощью приложения «Дій вдома». Позже руководство Донецкой области решило вопрос — застрявших отправили на обсервацию на 14 суток в одном из определенных для этого мест.

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