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Украина

Жителей оккупированного Донецка поздравили с Днем Конституции (видео)

18:43 28 июня 2020
флаг Украины в Донецк

В День Конституции жителей оккупированного Донецка патриоты традиционно поздравили с праздником, сбросив на город патриотические листовки и запустив в небо сине-желтый флаг.

Видео в Twitter опубликовали блогеры «hochu domoy v ua» и «Лучик света в темном царстве».

 

 

Кроме того, на Майском рынке в оккупированном городе видели двух молодых людей, которые несли желтый и синий шары.

«Майский рынок, Донецк. День Конституции Украины. Смелые ребята», — подписал фото блогер «Дед Донецкий».

Напомним, подобные акции на оккупированных территориях Донбасса проходят часто, особенно в дни, когда в Украине отмечаются государственные праздники.

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Жителей оккупированного Донецка поздравили с Днем Конституции (видео)

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