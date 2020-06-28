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Жителей оккупированного Донецка поздравили с Днем Конституции (видео)
В День Конституции жителей оккупированного Донецка патриоты традиционно поздравили с праздником, сбросив на город патриотические листовки и запустив в небо сине-желтый флаг.
Видео в Twitter опубликовали блогеры «hochu domoy v ua» и «Лучик света в темном царстве».
Над Донецком был замечен флаг Украины!— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 28, 2020
Вітання зі святом! pic.twitter.com/pcP11sgKjz
Вот такое видео попало ко мне в руки, не смог удержаться и решил поделится с Вами. Очередная партия листовок свалилась на #ДОНЕЦК. pic.twitter.com/pCcS6XYwkG— Лучик Света в темном царстве (@YEmZgWQzWh7Vl7z) June 28, 2020
Кроме того, на Майском рынке в оккупированном городе видели двух молодых людей, которые несли желтый и синий шары.
«Майский рынок, Донецк. День Конституции Украины. Смелые ребята», — подписал фото блогер «Дед Донецкий».
Напомним, подобные акции на оккупированных территориях Донбасса проходят часто, особенно в дни, когда в Украине отмечаются государственные праздники.160
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