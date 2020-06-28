Генерал оценил угрозу захвата войсками Путина Херсона

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Россия в ближайшее время не начнет прямое вторжение в Херсонскую область Украины, о возможности которого предупреждали американские военные. Такое мнение в этом в интервью «ФАКТАМ» высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Для влияния на Украину президент Путин задействует политическую, экономическую и информационную составляющие.
По мнению Маломужа, на эти рычаги влияния сейчас делается упор в России, а не на военную операцию.
«Сегодня он не готов к этому стратегически. С другой стороны, военная операция против Украины может еще больше подорвать авторитет России в мире. Потому что для нападения на нашу страну у них сейчас нет даже мотивации», — отметил генерал.
Напомним, о возможном российском вторжении в Херсонскую область в сентябре нынешнего года заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
По информации командующего Объединенных сил Сергея Наева, Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности нападения российских сил.487
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