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Украина

Генерал оценил угрозу захвата войсками Путина Херсона

20:35 28 июня 2020
зеленые человечки

Россия в ближайшее время не начнет прямое вторжение в Херсонскую область Украины, о возможности которого предупреждали американские военные. Такое мнение в этом в интервью «ФАКТАМ» высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Для влияния на Украину президент Путин задействует политическую, экономическую и информационную составляющие.

По мнению Маломужа, на эти рычаги влияния сейчас делается упор в России, а не на военную операцию.

«Сегодня он не готов к этому стратегически. С другой стороны, военная операция против Украины может еще больше подорвать авторитет России в мире. Потому что для нападения на нашу страну у них сейчас нет даже мотивации», — отметил генерал.

Напомним, о возможном российском вторжении в Херсонскую область в сентябре нынешнего года заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

По информации командующего Объединенных сил Сергея Наева, Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности нападения российских сил.

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Генерал оценил угрозу захвата войсками Путина Херсона

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