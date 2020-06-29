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НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал
В случае прямого военного вторжения России на территорию Украины, о чем предупреждали американские военные, страны НАТО окажут помощь Киеву. Так считает бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.
«Я часто общаюсь с нашими партнерами из Евросоюза, Канады, США, Японии — они все заявляют, что знают о том, что Россия совершила акт агрессии против Украины в 2014 году. И если Россия начнет активные боевые действия, даже в блоке НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет в отношении Украины. Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная», — сказал Маломуж в интервью «ФАКТАМ».
По словам генерала, в случае открытой военной агрессии, Альянс готов разместить свои военные корабли в Черном море и военный контингент на границе Украины с Россией.
«И в случае продвижения российских войск вглубь нашей страны, задействуют свои военные силы. Но это крайняя мера на случай, если Путин решится на военную операцию против Украины», — уточнил Маломуж, добавив, что в НАТО понимают — следующими объектами агрессии Кремля могут стать Прибалтики, Польша, которые входят в блок Альянса.
Об этом в материале «ФАКТОВ»: «К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж».55
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..