26.54 / 26.74 29.64 / 29.99
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал

7:47 29 июня 2020
военные НАТО

В случае прямого военного вторжения России на территорию Украины, о чем предупреждали американские военные, страны НАТО окажут помощь Киеву. Так считает бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

«Я часто общаюсь с нашими партнерами из Евросоюза, Канады, США, Японии — они все заявляют, что знают о том, что Россия совершила акт агрессии против Украины в 2014 году. И если Россия начнет активные боевые действия, даже в блоке НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет в отношении Украины. Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная», — сказал Маломуж в интервью «ФАКТАМ».

По словам генерала, в случае открытой военной агрессии, Альянс готов разместить свои военные корабли в Черном море и военный контингент на границе Украины с Россией.

«И в случае продвижения российских войск вглубь нашей страны, задействуют свои военные силы. Но это крайняя мера на случай, если Путин решится на военную операцию против Украины», — уточнил Маломуж, добавив, что в НАТО понимают — следующими объектами агрессии Кремля могут стать Прибалтики, Польша, которые входят в блок Альянса.

Об этом в материале «ФАКТОВ»: «К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж».

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Закарпатье потоп

Новый потоп на Закарпатье: за два часа выпала 20-дневная норма дождей (видео)

на пешеходном мосту

В Киеве водитель микроавтобуса проехал по пешеходному мосту: в сеть попало видео происшествия

военные НАТО

НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал

дождь

В Украине резко ухудшится погода: синоптики предупредили о грозах и шквалах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер