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Украина

Отдых в Одессе: стало известно, на каких пляжах лучше не купаться

8:52 29 июня 2020
пляж

Несмотря на то, что море в районе Одессы прогрелось до +25 градусов, морская вода вблизи пяти пляжей курорта не соответствует санитарно-микробиологическим показателям, о чем неоднократно предупреждали специалисты.

По результатам исследований Одесского лабораторного центра Минздрава, не соответствует нормативным требованиям вода на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также вода на пляжах «Аркадия» и «Дельфин».

Микробиологи сообщают, что исследовали 93 пробы в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как отдыхающие соблюдают карантин в курортной Одессе.

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Отдых в Одессе: стало известно, на каких пляжах лучше не купаться

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