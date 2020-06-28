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Украина

Коронавирус уже победили? Сеть взорвало фото и видео курортной Одессы

17:20 28 июня 2020
В Одессе 27.06.2020

Накануне длинных выходных под Одессой образовалась 30-километровая пробка — люди ехали к морю. О том, как они проводят время в курортном городе, видно из фото, опубликованного в Facebook.

Толпы людей, как в муравейнике. Масок на отдыхающих нет, дистанция не соблюдается. Комментаторы пишут, что одесситы в это время не выходят из дома — развлекаются, в основном, приезжие, которые вернутся в Киев, Харьков, Днепр и другие города и станет там еще больше зараженных коронавирусом.

В тоже время днем одесские пляжи тоже не пустуют. Люди купаются, загорают, находятся близко друг от друга, очевидно, не вспоминая о карантине. При этом, специалисты неоднократно рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах Одессы из-за несоответствия воды санитарным нормам.

Напомним, за минувшие сутки, 27 июня, в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 917 человек, госпитализировали с COVID-19 237 человек — это самое большое количество пациентов за день с начала пандемии.

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Коронавирус уже победили? Сеть взорвало фото и видео курортной Одессы

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