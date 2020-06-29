Прыгнул в воду с 15-метровой высоты: в Кривом Роге трагически погиб подросток (фото)

Происшествия

В минувшие выходные в Кривом Роге, где недавно задержали полицейского и депутата на «выбивании» несуществующих долгов, погиб юноша-старшеклассник, который вместе с друзьями отдыхал в районе Карачуновского гранитного карьера.

Как сообщают в главке ДНСН в Днепропетровской области, звонок в службу спасения по поводу парня, который нырнул и пропал, поступил 28 июня в 16:25. «По прибытию на место происшествия было предварительно установлено, что юноша 2003 года рождения, отдыхая со своим друзьями, прыгнул в запрещенном месте, неприспособленном для купания, и в течение 20 минут не появлялся на поверхности воды», — говорится в сообщении экстренной службы.

Водолазы, обследовавшие водоем, обнаружили тело расстоянии 10 метров от берега и на глубине 25 метров. По данным спасателей, за минувшую неделю на водных объктах в Украине погибли 70 человек.

По информации издания «Первый городской», погиб парень, который перешел в 11 класс. Он вместе с другими юношами в возрасте 15−17 лет прыгал в воду с высоты около 15 метров. По одной из версий, школьник ударился головой. Спасатели же утверждают, что парень погиб из-за переохлаждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге во время взрыва в автомобиле пострадал мужчина. Правоохранители, приезжавшие на место ЧП, обнаружили у пострадавшего тротиловую шашку.

Фото с сайта https://one.kr.ua.



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