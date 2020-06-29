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Инвесторов интересуют равные правила: эксперт ответил по поводу "нянь" от Зеленского для бизнеса
Инвесторам нужны не «инвестиционные няни», о которых заявлял президент Украины Владимир Зеленский, а верховенство права и равные правила игры.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар. Так он ответил на вопрос журналиста о том, нужна ли бизнесменам, вложившим в экономику Украины до 30 миллионов долларов, такая опека.
«Инвестиционные няни» — это полная противоположность тому, что хотят услышать инвесторы. Ведь «инвестняни» — про индивидуальный подход, а инвесторов интересуют равные правила игры. «Инвестиционные няни» — это про помощь в преодолении бюрократических преград, а инвесторы заинтересованы, чтобы этих преград не было", — поясняет эксперт.
По его словам, инвесторам важна не защита и опека, которую могут предоставить «няни», а такие условия, когда их ни от кого не нужно было бы защищать. «Получается, хотели сказать что-то красивое и привлекательное, а на самом деле отпугнули и насторожили. Это выглядит примерно так, как если бы вы приглашали знакомых прийти поиграть в футбол и расписывали им чудесный ландшафт вашего футбольного поля: холмы и клумбы, фонтаны и водопады, дорожки и сад камней. Людям, которые хотят играть в футбол, это все не нужно, странно и непонятно: наоборот, нужна ровная площадка с газоном и без этих всех красот», — отметил Валерий Пекар.
Эксперт утверждает, что главным для людей, которые вкладывают деньги в украинскую экономику, является верховенство право, и добавляет: «Сейчас у нас 72 место в мировом рейтинге: грубо говоря, в очереди к инвесторам перед нами еще 71 страна. Не сильно впечатляет, правда?»
Больше об интервью с Валерием Пекарем об экономической ситуации в стране читайте на сайте «ФАКТОВ».
С первой частью интервью о том, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и доходы людей и как ситуацию будет развиваться в дальнейшем, также можно ознакомиться на нашем сайте.59
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