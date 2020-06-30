- 05:25 Легендарный "Цирк дю Солей" придумал хитрый ход, чтобы избежать банкротства из-за пандемии
- 04:55 Не стали пожимать руки: Меркель и Макрон показали новое дипломатическое приветствие
- 04:30 "Нет разрешений": боевики под надуманными предлогами блокируют работу миссии ОБСЕ на Донбассе
- 03:42 Антитела убивают "зловещие щупальца": ученые назвали животное, которое поможет победить коронавирус
- 03:19 "Суд" оккупантов в Крыму отклонил апелляции двоих фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»
- 02:25 В Бангладеш столкнулись лодка и паром, погибли более 30 людей
- 01:55 В Днепре музыкальный руководитель насиловал 12-летнюю девочку и выкладывал видео своих "подвигов" в сети
- 01:35 Ученые выяснили, могут ли статины спасти от коронавируса
- 00:55 Не захотел пиарить "поправки Путина": в РФ уволился ведущий пропагандистского канала
- 00:25 Молния ударила через розетку: во Львовской области пострадала женщина, находившаяся в доме
- 29.06 23:49 Иран передал "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию
- 29.06 23:23 Израиль отправил в Западную Украину гуманитарную помощь и готовит еще одну партию
Легендарный "Цирк дю Солей" придумал хитрый ход, чтобы избежать банкротства из-за пандемии
Канадская компания «Цирк дю солей» (Cirque du Soleil), которой пришлось отменить гастроли из-за пандемии коронавируса и перевести шоу в онлайн-режим, в понедельник подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
«Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов <…>, чтобы реструктурировать структуру капитала», — отмечается в заявлении.
В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства. Обращение будет рассмотрено во вторник в Высшем суде Квебека. Если оно будет принято, «Цирк дю солей» будет добиваться его немедленного признания в США в соответствии с главой 15 американского закона о банкротстве.
Согласно заявлению, компания заключила соглашение с инвесторами, которые вложат около $ 300 млн в реструктуризацию и перезапуск деятельности «Цирк дю Солей», а также возьмут на себя некоторые долговые обязательства компании.
Как указывает агентство Bloomberg, компания сильно пострадала из-за пандемии. В марте она была вынуждена прекратить работу над 44 постановками и сократить около 95% своих сотрудников (более 4,5 тыс. человек).
Напомним, что «Цирк дю Солей» создана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа на основе группы уличных артистов, выступавших на улицах в провинции Квебек в Канаде. Благодаря ярким шоу, в которых цирковое искусство сочетается с уличными представлениями и визуальными эффектами, «Цирк дю Солей» приобрел популярность во всем мире.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинский прыгун в воду Максим Долгов, участник Олимпийских игр в Рио-2016, а также чемпион Европы в Лондоне-2016 и Киеве-2017, принял решение завершить профессиональные выступления и сосредоточиться на карьере циркового артиста. Пока что он работает в одном из водных цирков Китая, но, как пишет издание, мечтает о знаменитом Cirque du Soleil.1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Днепре музыкальный руководитель насиловал 12-летнюю девочку и выкладывал видео своих "подвигов" в сети
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..