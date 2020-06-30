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Общество и люди

Легендарный "Цирк дю Солей" придумал хитрый ход, чтобы избежать банкротства из-за пандемии

5:25 30 июня 2020
Cirque du Soleil

Канадская компания «Цирк дю солей» (Cirque du Soleil), которой пришлось отменить гастроли из-за пандемии коронавируса и перевести шоу в онлайн-режим, в понедельник подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов <…>, чтобы реструктурировать структуру капитала», — отмечается в заявлении.

В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства. Обращение будет рассмотрено во вторник в Высшем суде Квебека. Если оно будет принято, «Цирк дю солей» будет добиваться его немедленного признания в США в соответствии с главой 15 американского закона о банкротстве.

Согласно заявлению, компания заключила соглашение с инвесторами, которые вложат около $ 300 млн в реструктуризацию и перезапуск деятельности «Цирк дю Солей», а также возьмут на себя некоторые долговые обязательства компании.

Как указывает агентство Bloomberg, компания сильно пострадала из-за пандемии. В марте она была вынуждена прекратить работу над 44 постановками и сократить около 95% своих сотрудников (более 4,5 тыс. человек).

Напомним, что «Цирк дю Солей» создана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа на основе группы уличных артистов, выступавших на улицах в провинции Квебек в Канаде. Благодаря ярким шоу, в которых цирковое искусство сочетается с уличными представлениями и визуальными эффектами, «Цирк дю Солей» приобрел популярность во всем мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинский прыгун в воду Максим Долгов, участник Олимпийских игр в Рио-2016, а также чемпион Европы в Лондоне-2016 и Киеве-2017, принял решение завершить профессиональные выступления и сосредоточиться на карьере циркового артиста. Пока что он работает в одном из водных цирков Китая, но, как пишет издание, мечтает о знаменитом Cirque du Soleil.

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