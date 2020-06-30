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Общество и люди

Не прошло и полгода: ВОЗ направит экспертов в Китай для поиска источника COVID-19

5:56 30 июня 2020
ВОЗ коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), признавшая безуспешность своих попыток остановить пандемию коронавируса, решила направить в ближайшие дни своих экспертов в Китай, поручив им найти источник возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, пишет DW.

Такой шаг, по его мнению, позволит изучить природу инфекции и начать более успешную борьбу с ней.

«Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе — как началась вспышка», — объяснил генеральный директор ВОЗ.

Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. Известно, что ВОЗ уже несколько недель пытается получить от Китая разрешение на привлечение экспертов организации к изучению происхождения вируса.

В то же время американский CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний) обновил список симптомов, которые могут указывать на заражение коронавирусом нового типа. В перечень добавились насморк (заложенный нос), тошнота, диарея. Теперь в списке 12 симптомов, и полный перечень включает повышенную температуру, кашель, одышку (проблемы с дыханием), лихорадку, боль в мышцах, головную боль, боль в горле, утрату чувствительности к вкусу и запаху.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае с 28 июня на жесткий карантин отправили полмиллиона человек. А в ВОЗ посчитали, что на разработку вакцины против COVID-19 понадобится 31 млрд долларов.

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