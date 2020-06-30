Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Гламур

У российской певицы Аниты Цой, возмутившей сеть видео с котом, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о болезни артистки подтвердила ее пресс-секретарь Анна Кружель. 49-летниюю Аниту Цой госпитализировали в одну из клиник Москвы.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — сказала Анна Кружель.

По ее словам, певица не понимает, как могла заразиться коронавирусом. Ведь она находилась в своем доме, и практически не покидала его. В редких случаях, когда нужно было отправиться по делам, строго соблюдала правила безопасности.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова считает, что карантинные меры можно не соблюдать. Ее посещение закрытого села Дивеево обернулось громким скандалом.

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