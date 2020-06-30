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Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
У российской певицы Аниты Цой, возмутившей сеть видео с котом, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о болезни артистки подтвердила ее пресс-секретарь Анна Кружель. 49-летниюю Аниту Цой госпитализировали в одну из клиник Москвы.
«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — сказала Анна Кружель.
По ее словам, певица не понимает, как могла заразиться коронавирусом. Ведь она находилась в своем доме, и практически не покидала его. В редких случаях, когда нужно было отправиться по делам, строго соблюдала правила безопасности.
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