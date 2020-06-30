26.56 / 26.76 29.62 / 30.02
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

11:48 30 июня 2020
Анита Цой

У российской певицы Аниты Цой, возмутившей сеть видео с котом, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о болезни артистки подтвердила ее пресс-секретарь Анна Кружель. 49-летниюю Аниту Цой госпитализировали в одну из клиник Москвы.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — сказала Анна Кружель.

По ее словам, певица не понимает, как могла заразиться коронавирусом. Ведь она находилась в своем доме, и практически не покидала его. В редких случаях, когда нужно было отправиться по делам, строго соблюдала правила безопасности.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова считает, что карантинные меры можно не соблюдать. Ее посещение закрытого села Дивеево обернулось громким скандалом.

297

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

клитина

Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть

григорий синченко

Трижды пленный: в Донецке снова задержали патриота Григория Синченко

позняки взрыв

Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в подаренные Зеленским квартиры

Галина Третьякова

«Это проплаченная кампания»: Третьякова попыталась оправдаться за скандальные слова о «детях низкого качества»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер