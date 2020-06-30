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Украина

Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему (видео)

15:24 30 июня 2020
Дмитрий Кулеба

Украина не намерена требовать от России компенсационных выплат за аннексию Крыма, поскольку это будет означать признание незаконной оккупации, ее легализацию. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не позволит переводить вопрос в финансовое русло.

«Вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация», — сказал глава дипломатического ведомства.

При этом он отметил, что отдельные компании имеют право судиться с Россией за оставшееся на полуострове имущество, но при этом важно, чтобы в судебных процессах не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

«Наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку — временная незаконная оккупация», — пояснил Кулеба.

Подробнее об аннексии Крыма Россией читайте в интервью «ФАКТАМ» бывшего командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах Виталия Гайдука «Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости».

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