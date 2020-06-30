Украина

Пока еще в больнице: в Офисе президента сообщили новости о состоянии первой леди

Супруга президента Владимира Зеленского Елена продолжает лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 и связанной с ней двусторонней полисегментарной пневмонии и остается в стационарном отделении киевской больницы. Напомним, ее госпитализировали 16 июня.

Как сообщили в Офисе президента, первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отметим, что последняя информация о состоянии первой леди была обнародована еще две недели назад. В связи с этим президента начали упрекать в бездушии, поскольку информация о его здоровье регулярно публикуется, а он сам постит в соцсетях позитивные фото и видео.



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