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Спорт

Соперник сборной Украины закрутил роман с дочерью легенды футбола Бергкампа (фото)

20:01 30 июня 2020
Донни ван де Бек и Эстель Бергкамп

Футболист «Аякса» и сборной Нидерландов (соперника команды Украины на перенесенном Евро-2020) 23-летний Донни ван де Бек закрутил Роман с дочерью легенды футбола Денниса Бергкампа Эстель, сообщает thesun.co.uk.

Пара встречается с прошлого года и, судя по снимкам в Instagram, с удовольствием использует свободные деньки в плотном графике футболиста на путешествия. Донни и 24-летняя Эстель, которая родилась и выросла в Лондоне, где ее знаменитый отец блистал в футболке «Арсенала», в частности, делились совместными фото с Ибицы, из Парижа и южного побережья Франции.

Маленькая Эстель со знаменитым отцом после триумфа «Арсенала» в чемпионате Англии

Донни и Эстель

Похоже, во время отпуска ван де Бек подрабатывает фотографом

По иронии судьбы, Деннис Бергкамп, как выяснилось, обратил внимание на незаурядные способности 10-летнего де Бека, когда тренировал его в детской команде «Аякса». И вот теперь талант, на которого уже положили глаз «МЮ» и «Реал», может стать зятем легенды «Аякса», «Арсенала» и «Интера».

Деннис Бергкамп и маленький Донни ван де Бек

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Жерсон Родригес встречается с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Фото Instagram

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