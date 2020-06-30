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Соперник сборной Украины закрутил роман с дочерью легенды футбола Бергкампа (фото)
Футболист «Аякса» и сборной Нидерландов (соперника команды Украины на перенесенном Евро-2020) 23-летний Донни ван де Бек закрутил Роман с дочерью легенды футбола Денниса Бергкампа Эстель, сообщает thesun.co.uk.
Пара встречается с прошлого года и, судя по снимкам в Instagram, с удовольствием использует свободные деньки в плотном графике футболиста на путешествия. Донни и 24-летняя Эстель, которая родилась и выросла в Лондоне, где ее знаменитый отец блистал в футболке «Арсенала», в частности, делились совместными фото с Ибицы, из Парижа и южного побережья Франции.
Маленькая Эстель со знаменитым отцом после триумфа «Арсенала» в чемпионате Англии
Донни и Эстель
Похоже, во время отпуска ван де Бек подрабатывает фотографом
По иронии судьбы, Деннис Бергкамп, как выяснилось, обратил внимание на незаурядные способности 10-летнего де Бека, когда тренировал его в детской команде «Аякса». И вот теперь талант, на которого уже положили глаз «МЮ» и «Реал», может стать зятем легенды «Аякса», «Арсенала» и «Интера».
Деннис Бергкамп и маленький Донни ван де Бек
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Жерсон Родригес встречается с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.
Фото Instagram14
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..