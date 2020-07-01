Общество и люди

Можно повторить ситуацию с заболеванием Денге: стало известно, почему пока не используется вакцина от COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Голубовская, рассказавшая о том, что ПЛР-тестирование в трети случаев выдает ложноотрицательный результат, считает, что для того, чтобы вакцина от COVID-19 была безопасной и не приводила к тяжелым последствиям у принимающих ее людей, она должна пройти последовательно все три этапа испытаний.

Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

«Почему до сих пор не смогли сделать вакцину против первого SARS, коронавирусной инфекции? Вирус, пока делали-делали… исчез из популяции. Возник коронавирусный ближневосточный синдром и тоже — есть вакцины. Есть вакцины, которые уже прошли какие-то стадии испытания, но действительно, есть люди, у которых после, если человек инфицируется повторно коронавирусной инфекцией — у них возникают вот эти инфильтраты в легких», — сказала Ольга Голубовская.

Причиной появления инфильтратов эксперт считает явление, которое в медицине называется «антителозависимое усиление иммунного ответа».

Примером того, как можно поспешить с вакцинированием, инфекционист считает случай с заболевание Денге — когда сделали от него вакцину и внедрили ее на Филиппинах, где было 20 тыс. умерших — от самой вакцинации стали погибать люди.

«Тогда компания-производитель отозвала вакцину, начали выяснять и оказалось, что так как люди находятся там в очаге и много людей уже проиммунизированны, переболели легкой формой — то вот эта дополнительная вакцинация вызывала вот такие трагические последствия. И сейчас там вакцинируют людей, но только после того, когда определят титры антител, то есть, неиммунных людей. И здесь коронавирусы этим явлением тоже обладают. Поэтому, это также предостережение для лечения плазмой реконвалесцентов, хотя она показывает свою эффективность. Я еще раз повторю, он только изучается, но такой риск, как бы есть», — добавила Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас третий этап испытаний проходит больше ста вакцин от COVID-19. И только после его завершения вакцины могут быть рекомендованы для широкого применения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ольга Голубовская уверена в том, что даже без массового вакцинирования в некоторых районах Украины в клиниках сейчас ситуация хуже, чем была в марте, и там наблюдается такой же коллапс из-за COVID-19, как в свое время в Италии. По ее словам, в Украине давным-давно наблюдается заболеваемости, но она не фиксируется в официальных отчетах, так как запаздывает тестирование.

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