Политика

Возможный кандидат в мэры Николаева, которую Арахамия и Корниенко назвали "рабочей бабой", оказалась фанаткой Путина (фото)

Потенциального кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Слуга народа» Татьяну Домбровскую, которую недавно обсуждали глава партии Александр Корниенко и глава партийной фракции Давид Арахамия, уличили в антиукраинских взглядах.

Соответствующие скрины с ее страницы в ныне заблокированной в Украине соцсети «ВКонтакте» обнародовал сотрудник НАБУ Евгений Шевченко.

Так, в 2014 году она восхищалась личностью Владимира Путина и поддерживала российские фейки о причинах падения МН-17 на Донбассе.

В комментариях сравнили «будущего мэра» с «бурятской и сибирской сосной», отметив, что президент, комментируя бэкграунд кандидатки, снова заявит, что это не имеет никакого значения.

Напомним, ранее неловко оправдаться за скандал с «некачественными детьми» попыталась глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.



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