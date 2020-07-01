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Возможный кандидат в мэры Николаева, которую Арахамия и Корниенко назвали "рабочей бабой", оказалась фанаткой Путина (фото)
Потенциального кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Слуга народа» Татьяну Домбровскую, которую недавно обсуждали глава партии Александр Корниенко и глава партийной фракции Давид Арахамия, уличили в антиукраинских взглядах.
Соответствующие скрины с ее страницы в ныне заблокированной в Украине соцсети «ВКонтакте» обнародовал сотрудник НАБУ Евгений Шевченко.
Так, в 2014 году она восхищалась личностью Владимира Путина и поддерживала российские фейки о причинах падения МН-17 на Донбассе.
В комментариях сравнили «будущего мэра» с «бурятской и сибирской сосной», отметив, что президент, комментируя бэкграунд кандидатки, снова заявит, что это не имеет никакого значения.
Напомним, ранее неловко оправдаться за скандал с «некачественными детьми» попыталась глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
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Возможный кандидат в мэры Николаева, которую Арахамия и Корниенко назвали "рабочей бабой", оказалась фанаткой Путина (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».