Украина

Вспышка COVID-19 в Ровно: под угрозой оказались пациенты детской областной больницы

В Ровно COVID-19 подтвердили сразу у нескольких сотрудников детской областной больницы. Напомним, ранее медик прогнозировал резкий всплеск заболеваемости во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровно.

Как сообщили в областной администрации, на данный момент очаг локализован, а контактные лица инфицированных представителей медперсонала отправлены на самоизоляцию.

Данных о количестве инфицированных медиков на данный момент нет.

Высокая динамика заболеваемости в регионе не позволяет говорить об ослаблении карантинных ограничений, однако 26 июня областная комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала возобновление регулярных железнодорожных перевозок на территории региона, включая запуск электропоездов на Здолбунов и Ковель.

По данным на 09:00 30 июня, в Ровенской области были подтверждены 3712 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 70 случаев с летальным исходом и 1769 случаев выздоровления пациентов.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о смерти 39-летней роженицы на Волыни.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter