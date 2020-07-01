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Вспышка COVID-19 в Ровно: под угрозой оказались пациенты детской областной больницы
В Ровно COVID-19 подтвердили сразу у нескольких сотрудников детской областной больницы. Напомним, ранее медик прогнозировал резкий всплеск заболеваемости во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровно.
Как сообщили в областной администрации, на данный момент очаг локализован, а контактные лица инфицированных представителей медперсонала отправлены на самоизоляцию.
Данных о количестве инфицированных медиков на данный момент нет.
Высокая динамика заболеваемости в регионе не позволяет говорить об ослаблении карантинных ограничений, однако 26 июня областная комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала возобновление регулярных железнодорожных перевозок на территории региона, включая запуск электропоездов на Здолбунов и Ковель.
По данным на 09:00 30 июня, в Ровенской области были подтверждены 3712 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 70 случаев с летальным исходом и 1769 случаев выздоровления пациентов.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о смерти 39-летней роженицы на Волыни.
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