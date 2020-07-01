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Гламур

Ударил и ушел: Анна Седокова поделилась драматичным моментом своей жизни

10:23 1 июля 2020
Анна Седокова

Певица Анна Седокова, часто привлекающая к себе внимание откровенными фото, удивила поклонников новой порцией откровений. Она выпустила биографическую книгу «Я сильная. Я справлюсь», в которой поделилась драматичными подробностями своей жизни: рассказала о сложных отношениях родителей, своих мужчинах, друзьях и детях.

Начала Седокова с тяжелого детства, момента расставания родителей. Отец ушел из семьи, когда Анне не было и пяти лет.

«В моем детстве счастья не было. Меня бросили как ненужную вещь. Бросили, когда я была еще совсем ребенком», — пишет Анна. Особенно она запомнила тот день, когда отец собрал чемодан и громко хлопнул дверью. В тот день родители ругались, маленькая Аня хотела остановить папу, как могла.

«Становлюсь в дверном проеме, растопыриваю руки и ноги, как следует упираюсь ими в косяк. Никакая сила не заставит меня покинуть мой пост. Папа не пройдет. Он увидит меня и останется дома. Он меня очень любит, я знаю, он просто не сможет бросить меня. „Папа, не уходи“, — реву я. Он меня даже не видит. Глаза, побелевшие от злости. Стеклянный взгляд в никуда. Он с силой бьет меня по руке, отодвигает в сторону, делает шаг и захлопывает за собой дверь. Он даже не оглянулся. Даже сейчас, спустя 30 лет, я чувствую, как болит место удара», — пишет Седокова.

Мать одна воспитывала ее и брата. По словам певицы, жили они очень бедно, питались в основном макаронами и сосисками. По большим праздникам — День учителя, 8 Марта — мама приносила со школы объедки со стола, бутерброды с сыром и колбасой.

«Вот это был настоящий деликатес! С колбасой! С сыром! Правда, колбаса и сыр на них были не всегда, от некоторых бутербродов оставался только хлеб с маслом, и местами они были надкусаны, но все равно это был пир. Мы доедали эти объедки, откусывали маленькие кусочки и медленно пережевывали, чтобы растянуть удовольствие. Чувствовали себя при этом самыми богатыми на свете», — откровенничает Анна.

Напомним, сейчас бывшая солистка группы «ВИА-Гра» живет в Москве, воспитывает троих детей от разных мужчин (дочь Моника живет с отцом в США). Новым возлюбленным Седоковой стал баскетболист Янис Тимма.

Ранее в беседе с Олей Поляковой Седокова призналась, что у нее был опыт секса втроем. Также певица рассказала, как Константин Меладзе манипулировал солистками «ВИА-Гры».

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