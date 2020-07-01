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Украина

Лерос рассказал, как к нему относятся в "Слуге народа"

10:46 1 июля 2020
Гео Лерос

Народный депутат Украины Гео Лерос, ранее опубликовавший так называемые «пленки Ермака», рассказал, что многие коллеги по фракции поддержали его.

«Многие депутаты из фракции, с которыми до этого даже не общался, подходят и говорят: „Ты молодец. Ты должен знать, что мы тебя поддерживаем, просто не можем поступать так, как ты“. В их глазах я вижу уважение», — рассказал парламентарий в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

Впрочем, по его словам, были и те, кто придерживался иной точки зрения — люди из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Уверен, что доминирующее большинство во фракции понимает, что происходит. Я же не пальцем в небо тычу, не беру какую-то неподтвержденную информацию и начинаю ее разгонять. Я располагаю конкретными фактами и документами», — отметил Лерос.

Полный текст интервью с Гео Леросом о том, какую информацию он передавал в антикоррупционные органы и откуда он ее получал, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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