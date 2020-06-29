Путин не остановится: в МИД предупредили об угрозе нового наступления России

Украина

Во время сентябрьских военных учений «Кавказ 2020» Россия может пойти на прямое вторжение в Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, отметив, что такое мнение разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков.

«Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Боднара.

Дипломат также отметил, что в последнее время наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины и значительное усиление военных группировок российских войск в аннексированном Крыму.

По мнению замминистра, причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию, так и вопрос поставок воды в Крым, которые Украина не собирается возобновлять до деоккупации полуострова.

По словам Боднара, информацию о возможных угрозах Украине со стороны РФ украинские дипломаты доносят до мировых лидеров, которые ведут коммуникацию с российской стороной.

Вместе с тем, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж считает, что в случае прямого военного вторжения России на территорию Украины страны НАТО окажут помощь Киеву. Об этом в материале «ФАКТОВ»: «К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж».

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