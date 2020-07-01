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Названа причина смерти Виктора Проскурина
Стала известна причина смерти российского актера Виктора Проскурина, который скончался 30 июня в одной из московских клиник. Супруга артиста Ирина Хонда сообщила РБК, что он умер из-за проблем с легкими. У Виктора Проскурина случился приступ удушья. Она также заверила, что это был не коронавирус.
«Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация», — сказала Ирина Хонда.
Она также рассказала, что Виктор Проскурин давно страдал от проблем со здоровьем. У него была хроническая обструктивная болезнь легких. С 2018 года болезнь начала прогрессировать, возникли серьезные проблемы с насыщением легких кислородом, возникали воспаления. В мае состояние актера ухудшилось. Врачи больше месяца боролись за его жизнь.
Ирина Хонда также сообщила, что прощание с актером, скорее всего, пройдет в пятницу в доме кинематографистов.
Напомним, Виктор Проскурин стал известным благодаря роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена». Также он сыграл ярких персонажей: Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», капитана Александр Блинова в фильме «Выйти замуж за капитана», братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других.
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