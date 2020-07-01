Умер актер, сыгравший Ляпишева в фильме "Большая перемена"

Культура и искусство

В последний день июня на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Проскурин. Ранее сообщалось о том, что 24 июня в США ушел из жизни конструктор, доктор технических наук, профессор Анатолий Дарон.

О смерти актера в среду сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе К. Симонова.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти замуж за капитана». Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса» (экранизация «Бесприданницы» А. Н. Островского), Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом «За вклад в развитие культуры России».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 25 июня, на 81-м году жизни умер выдающийся украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии № 3 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Хирургия», профессор Петр Дмитриевич Фомин.

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