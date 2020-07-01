- 07:06 Июль начнется с жары: синоптики уточнили прогноз погоды на первые дни месяца
- 06:49 Можно повторить ситуацию с заболеванием Денге: стало известно, почему пока не используется вакцина от COVID-19
- 06:27 Умер актер, сыгравший Ляпишева в фильме "Большая перемена"
- 05:55 Смерть на рыбалке: на Волыни мужчина умер после того, как задел удочкой ЛЭП
- 05:20 Может оказаться сосудистым, а не респираторным: ученые сделали важный вывод о природе COVID-19
- 04:58 Украли сотни тысяч: чиновников Харьковской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств
- 04:00 На Волыни священник и руководитель церковного хора заразились коронавирусом
- 03:30 Таким не место в ЕС: Латвия запретила вещание семи каналам путинского пропагандиста Киселева
- 03:08 В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против "злонамеренной" России: названа причина
- 02:56 В Москве провели одиночные пикеты в поддержку украинцев и татар в оккупированном Крыму
- 02:32 Очередное нарушение: в МИД рассказали, как отреагируют на запуск оккупантами грузовых поездов в Крым
- 01:55 Дает ложный результат: инфекционист Голубовская рассказала, как часто ошибается ПЦР-диагностика
Умер актер, сыгравший Ляпишева в фильме "Большая перемена"
В последний день июня на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Проскурин. Ранее сообщалось о том, что 24 июня в США ушел из жизни конструктор, доктор технических наук, профессор Анатолий Дарон.
О смерти актера в среду сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.
«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — пишет Ирина.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе К. Симонова.
Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти замуж за капитана». Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса» (экранизация «Бесприданницы» А. Н. Островского), Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.
С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом «За вклад в развитие культуры России».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 25 июня, на 81-м году жизни умер выдающийся украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии № 3 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Хирургия», профессор Петр Дмитриевич Фомин.305
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Можно повторить ситуацию с заболеванием Денге: стало известно, почему пока не используется вакцина от COVID-19
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?