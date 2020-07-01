В Киеве запустили городскую электричку, но ужесточили карантин

Общество и люди

В Киеве, где с 1 июля городскую электричку запустили по обычному (кольцевому) маршруту, ограничили по времени работу заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, работ баров, ресторанов, кинотеатров разрешают лишь до 22:00. Это же ограничение касается и массовых мероприятий — культурных, развлекательных, рекламных и спортивных.

Что же касается работы электрички, то в утренние часы пик поезда будут преимущественно ходить в направлении Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница), а в вечерние — в направлении Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).

По словам Виталия Кличко, за минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 101 человека. Госпитализированы 9 пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 664 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 44 998 человек.



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