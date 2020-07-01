26.58 / 26.78 29.63 / 30.04
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве запустили городскую электричку, но ужесточили карантин

12:50 1 июля 2020
Дезинфекция

В Киеве, где с 1 июля городскую электричку запустили по обычному (кольцевому) маршруту, ограничили по времени работу заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, работ баров, ресторанов, кинотеатров разрешают лишь до 22:00. Это же ограничение касается и массовых мероприятий — культурных, развлекательных, рекламных и спортивных.

Что же касается работы электрички, то в утренние часы пик поезда будут преимущественно ходить в направлении Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница), а в вечерние — в направлении Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).

По словам Виталия Кличко, за минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 101 человека. Госпитализированы 9 пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 664 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 44 998 человек.

164

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виктор Проскурин

Названа причина смерти Виктора Проскурина

«Как шакалы»: во Львове компания подростков жестоко избила сверстников при свидетелях (видео)

"Как шакалы": во Львове компания подростков жестоко избила сверстника при свидетелях (видео)

Курс валют

Доллар и евро дешевеют: что будет с курсом через неделю

Дезинфекция

В Киеве запустили городскую электричку, но ужесточили карантин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер