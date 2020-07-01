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Происшествия

Под Киевом водитель на переходе сбил женщину с ребенком: шокирующее видео

13:55 1 июля 2020
В Вишневом сбили женщину с ребенком

В Вишневом (Киевская область) водитель автомобиля Ford на пешеходном переходе сбил женщину с коляской, которая несла на руках ребенка. Недавно похожий случай произошел в Одессе, где сбили бабушку, которая с внучкой переходила дорогу рядом с переходом.

Видео с места ДТП в соцсети выложил «Киев Оперативный». На кадрах видно, как женщину сбивает машина, она падает, но тут же встает и берет на руки малыша. ЧП произошло на улице Европейской.

«По предварительной информации, двухлетний ребенок и молодая женщина в шоковом состоянии, у них ушибы, но их жизни ничего не угрожает», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепровском районе Киева произошло ДТП — водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Машина не сразу смогла остановиться и еще несколько метров протащила маленького мальчика.

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