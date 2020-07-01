Украина

Украина и Турция утвердили соглашение о взаимном признании водительских прав: что важно знать

В среду, 1 июля, правительство Украины ратифицировало Соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании водительских удостоверений. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Турцией было подписано в феврале этого года президентами Зеленским и Эрдоганом.

С 1 июля водители могут по упрощенной процедуре, без экзаменов, обменять удостоверение на аналогичное в стране проживания.

В январе 2020 году Украина и Турция подписали Соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений. Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции и турки, законно проживающих в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания, сообщили в МВД.

Напомним, с 12 мая возобновили работу сервисные центры МВД. А с июня мобильный сервис МВД стал доступен для жителей небольших городов и райцентров.

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