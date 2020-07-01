Зеленский внес в Раду законопроект об «инвестнянях»

Украина

В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» (известный как закон об «инвестнянях»).

Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила в Facebook, что законопроект поможет предоставить ряд стимулирующих инструментов государственной поддержки инвестиционным проектам.

В частности, законопроектом предусматривается:

- закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет;

- назначение инвестиционного менеджера на сопровождение инвестора в процессе подготовки и реализации проекта;

- предоставление налоговых льгот — освобождение от уплаты налога на прибыль, пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования;

- упрощенное предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта;

- строительство или реконструкция смежной инфраструктуры за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепло-, водо- сети, инженерные коммуникации и т. д. ).

По словам Ковалив, общий объем государственной поддержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект.

Поддержку смогут получить как украинские, так и иностранные инвесторы, если сумма инвестиций будет составлять минимум 30 млн евро. Кроме того, инвестор должен создать

не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников на 15% выше средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе.

Срок реализации проекта — 5 лет, срок действия специального инвестиционного договора с правительством — 15 лет.

«Опыт соседних стран показывает, что наличие инструментов государственной поддержки является существенным конкурентным преимуществом в контексте наращивания объема стратегических инвестиционных проектов. За последние 20 лет Украиной привлечено в среднем в 3 раза меньше инвестиций, чем странами-соседями», — пишет Ковалив.

О том, помогут ли «инвестиционные няни» украинской экономике и что нужно, чтобы Украина смогла выйти из кризиса, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Инвестиционные няни» еще больше пугают инвесторов, им нужно совсем другое, — Валерий Пекар".

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