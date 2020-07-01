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Обнуление сроков Путина: в Украине заговорили о санкциях против организаторов голосования в Крыму
В украинском МИД выразили протест по поводу незаконного визита в аннексированный Крым депутатов Европарламента, которые находились на полуострове в связи с проведением голосования за поправки в Конституцию России.
В МИД напомнили, что поездка члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, а также отдельных граждан Германии, Швеции и Болгарии прошла с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории.
В МИД осудили участие депутатов в наблюдении за так называемым «голосованием» за поправки в Конституцию России, результаты которого на территории временно оккупированного Крыма не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.
Дипломаты напомнили, что любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся Россией на временно оккупированной территории, грубо нарушают принципы международного права
«Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица,
Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора,
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что кампания по поправкам в российскую Конституцию не повлияет на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права.6
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