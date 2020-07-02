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Украина сделала важный шаг для защиты культурного наследия Крыма: о чем идет речь

Украина сделала важный шаг для защиты культурного наследия Крыма, подвергшегося варварской оккупации со стороны путинской России пять лет назад.

Так, 30 июня наша страна завершила процесс присоединения ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительство Украины в ЮНЕСКО.

«30 июня 2020 Украина завершила процесс присоединения ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. В условиях временной оккупации РФ части территории Украины именно положения этого протокола очень важны в контексте применения конкретных действий для усиления защиты культурного наследия в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что особенно актуальным является то, что статья 9 указанного Протокола касается защиты культурных ценностей на оккупированной территории.

Согласно этой статье страна-оккупант не должна осуществлять:

любой незаконный экспорт, иное незаконное перемещение или незаконную передачу права собственности на культурную ценность;

любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;

любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, имеющие целью сокрытия или уничтожения доказательств культурного, исторического или научного характера.

Присоединение ко Второму протоколу предоставляет не только дополнительные возможности для защиты культурного наследия в оккупированном Крыму, но и давления на РФ в контексте применения мер для постановки вопроса об уголовной ответственности за незаконные действия со стороны оккупационных властей.

Так, согласно статье 15 Протокола «Существенные нарушения настоящего Протокола» (глава 4 Уголовная ответственность и юрисдикция) считается преступлением совершение умышленно и вопреки Конвенции 1954 года является и Второго протокола таких действий как:

уничтожение или присвоение в крупных масштабах культурной собственности, находящейся под защитой в соответствии с положениями Конвенции и настоящего Протокола;

совершение актов краж, грабежа или незаконного присвоения или актов вандализма, направленных против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с положениями Конвенции.

В таких случаях каждая Сторона принимает меры, которые могут потребоваться для признания уголовными преступлениями согласно ее национальным законодательством действий, предусмотренных в этой статье, и с целью установления для таких преступлений соответствующих наказаний.

Как известно, после аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

В сентябре 2019 года был обнародован доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай, где отмечается ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции организации. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический». Также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 1 июля, постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти «к более решительным действиям» в отношении России из-за ситуации с нарушением прав человека в Крыму. Об этом шла речь во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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